Кнороз рассказала, кто мешает российским легкоатлетам в этапе возвращения

Фото: «Татар-информ»

Российская прыгунья с шестом, многократная чемпионка России Полина Кнороз рассказала, кто, по ее мнению, мешает возвращению российских легкоатлетов на международную арену.

«Только один человек стоит на пути возвращения российских легкоатлетов, несмотря на все призывы МОК о недопустимости дискриминации в спорте, это Себастьян Коу. Каждый день мы слышим новости, как россиян допускают в самых разных видах спорта, в том числе с флагом и гимном. И только господин Коу идет вразрез и отказывается руководствоваться принципами справедливости. Я уже не хочу лишний раз себя обнадеживать. Если мы в итоге поедем на Олимпиаду и международные соревнования, это будет триумф всей легкой атлетики в России. Мы будем счастливы», — сказала Кнороз ТАСС.

Добавим, Полине Кнороз – 27 лет.

