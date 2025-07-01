Колледж из РТ возглавил рейтинг химических ссузов России

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева возглавил национальный рейтинг химических колледжей. Выпускники этого учебного заведения отличаются высоким процентом трудоустройства и хорошим уровнем заработных плат.

Рейтинг формируется по двум ключевым критериям – проценту трудоустройства выпускников через два года после окончания колледжа и медианной зарплате на второй год после выпуска. Методика рейтинга разработана Минтрудом, Минобрнауки, Минпросвещения и отраслевыми экспертами, а данные о трудоустройстве и зарплатах поступают из официальных государственных источников. Рейтинг охватывает 24 отрасли экономики, что позволяет объективно сравнить востребованность выпускников разных учебных заведений одной специализации.

Основанный 60 лет назад как «цех №1» для подготовки специалистов строящегося нефтехимического комбината колледж сегодня остается ключевым поставщиком высококвалифицированных кадров для «Нижнекамскнефтехима». Его выпускники работают аппаратчиками, электромонтерами, метрологами, лаборантами и другими востребованными специалистами, многие из которых стали элитой промышленности и вносят значительный вклад в развитие Нижнекамска, Татарстана и России.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Колледж активно внедряет инновационные образовательные программы, включая дуальное обучение и программу «Моя первая профессия» для школьников, позволяющую получить специальности слесаря КИПиА, лаборанта и другие. До 500 молодых сотрудников «Нижнекамскнефтехим» ежегодно принимает через дуальную программу с колледжем им.Лемаева и НХТИ.

В 2024 году на базе учебного заведения создан образовательно-производственный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Партнером проекта выступил СИБУР, инвестировав 30 млн руб. Эти средства направлены на закупку современного оборудования, модернизацию лабораторий и мастерских.

СИБУР традиционно играет важную роль в развитии колледжа: внедряет ориентированные на производство образовательные программы, вовлекает студентов в корпоративную культуру с первого курса и ежегодно принимает на практику около 700 студентов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Директор колледжа Айдар Фаретдинов подчеркнул важность тесного взаимодействия с предприятиями:

«Сегодня предприятия не ждут готового выпускника, а принимают участие в его подготовке, развивают компетенции, которые необходимы точечно для конкретных рабочих мест. Студенты, обучаясь на последнем курсе, уже являются сотрудниками предприятия, таким образом, этапы адаптации на рабочем месте становятся бесшовными».

СИБУР активно поддерживает развитие образования в Нижнекамске: 1,8 млрд руб. вложили в учебный центр «СИБУРИНТЕХ НК», 300 млн руб. составляют инвестиции в полилингвальный комплекс «Адымнар», 400 млн руб. направлено на создание химического кластера.

В рамках масштабного образовательного проекта СИБУРа и администрации города четыре учебных учреждения Нижнекамска объединятся в единое учебное пространство – химический кластер. Основы изучения науки будут закладываться ребятам в детском саду №45. Затем малыши пойдут учиться в школу № 7, а уже после четвертого класса продолжат обучение в лицее № 35. На протяжении всего обучения дети будут посещать кружки и уроки в Детском эколого-биологическом центре.

Благодаря таким проектам Нижнекамск укрепляет свои позиции не только как промышленная столиц, но и как центр подготовки высококлассных специалистов для нефтехимической отрасли.