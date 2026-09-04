«Книжный поезд» с писателями прибудет в Казань 8 сентября

В Казань 8 сентября прибудет «Книжный поезд» Всероссийского литературного марафона «Книжный пояс России». Маршрут поезда пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи.

Проект проводится уже в третий раз, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов.

«Будет три вагона, около 50 писателей и книжников выйдут в каждом городе и проведут порядка 30 событий. Совокупное количество событий, которое пройдет в течение проекта, уже превысило 300», – рассказал Котов.

Главная тема проекта в этом году – «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык». Он посвящен Году единства народов России, 225-летию Владимира Даля и 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина.

Казань станет одной из центральных точек маршрута. Встречи с писателями пройдут в учреждениях культуры и образования, школах и библиотеках. В город также приедет группа детских писателей, среди которых Светлана Кривошлыкова, Дмитрий Емец, Ася Лавринович, Катя Матюшкина, Тамара Крюкова и другие.

Как рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова, программа 8 сентября будет приурочена ко Дню языков народов России. В учреждениях культуры и образования в том числе пройдет акция «Читаем сказки народов России на языках народов России».

«У нас пройдет особенная акция, чтобы дети смогли понять многообразие творчества и многообразие языков», – отметила Адгамова.

В программу также войдет пленарное заседание «Культурный код народов России: от многообразия к общенациональным ценностям».

Всего к проекту присоединятся более 50 регионов России. Впервые в нем также примут участие библиотеки Казахстана – в формате мультимедийных «книжных вагонов». Сам «Книжный поезд» будет путешествовать по стране с 5 по 14 сентября.