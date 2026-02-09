Книжный клуб «Миллиард.Татар» расскажет о роли Ленина в жизни Татарстана

Автор книги «Ленин и мы. Разоблачение мифов» Рустем Вахитов встретится с читателями в Казани на следующей неделе. Встреча пройдёт в рамках книжного клуба «Миллиард.Татар», сообщается в Telegram-канале лектория «Миллиард.Татар»

В ходе встречи публицист и кандидат философских наук представит свою работу, вошедшую в Топ-100 лучших книг 2025 года по версии «Книжного рейтинга КП». Участники обсудят роль В. И. Ленина в современной России, причины критики его наследия, национальную политику в его трудах, а также казанский период жизни революционера.

Мероприятие состоится 13 февраля в культурно-просветительском центре «Искусство жить» по адресу: ул. Горького, 27. Начало запланировано на 18:00. После лекции в 50 минут будет проведена сессия вопросов и ответов.

Рустем Вахитов – Автор нескольких книг публицистической прозы. Заместитель главного редактора журнала Башкирского отделения Российского философского общества «Философская мысль», руководитель междисциплинарного «Евразийского семинара» и Уфимского религиозно-философского общества им. А. Ф. Лосева. Член Союза писателей России и Союза писателей Башкортостана.