«Книжная PARKовка» и «настолки»: библиотеки Нижнекамска запустили новые проекты

Централизованная библиотечная система Нижнекамска запустила два новых проекта: «Книжная PARKовка» и фестиваль настольных игр «Кыzык-Мыzык». Об этом «Татар-информу» сообщила директор Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

«Лето — прекрасная пора, чтобы проводить побольше времени на свежем воздухе, в парках и скверах города. Для библиотекарей же — это замечательная возможность поработать со своими потенциальными читателями», — отметила она.

По словам собеседницы агентства, проекты были разработаны для популяризации книги и чтения, возрождения забытых игр и внедрения новых среди населения, особенно детей и подростков.

Мероприятия будут проходить каждую среду и четверг августа с 16.00 до 18.00 в парке Тукая и сквере Лемаева.

«Первые мероприятия по проектам уже прошли, и важно отметить, что людям „зашла“ эта идея. Мы получили много приятных отзывов, также среди гостей парка появились желающие посетить библиотеку после таких ярких дней», — сообщила директор Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

Так, на «Книжной PARKовке» для юных горожан состоялись мастер-классы, квесты, игры в шахматы, викторины, книжная выставка, открытый микрофон по развитию речи, книжная ярмарка.

В фестивале настольных игр «Кыzык-Мыzык» дети играли в «Уно», «Развяжи язык», соревновались в играх из бумаги «Наборщик», «Гребешок», «Имя-город-растение-животное», а также в «Кодовые имена» и русские шахматы «Таврели».