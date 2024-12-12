КНИТУ собрал в Казани ведущих учёных и специалистов в области спецхимии для оборонки

Фото: пресс-служба КНИТУ

В Казанской Ратуше открылся симпозиум, объединивший научно-техническую конференцию и школу молодых ученых в области спецхимии, организованный Казанским национальным исследовательским технологическим университетом.

Более 500 участников – представителей 55 предприятий ОПК, девяти научно-исследовательских отраслевых и академических институтов и десяти вузов собрала X Всероссийская научно-техническая конференция «Современные проблемы специальной технической химии» и VIII Всероссийская научная школа «Энергонасыщенные материалы XXI века. Технологии получения и применения». Мероприятие проводится с 2014 года уже в десятый раз на базе Инженерного химико-технологического института (ИХТИ) КНИТУ, оно включено в план мероприятий десятилетия науки и технологий в Республике Татарстан.

В течение трех дней именитые учёные и мэтры спецхимии будут делиться с молодыми учёными новейшими разработками в области энергонасыщенных материалов и энергетических конденсированных систем для оборонных предприятий. В работе конференции принимают участие 7 академиков и членкоров РАН, в том числе два сопредседателя программного комитета – зам. генерального директора по науке и новым технологиям АО «Спецхимия» Юрий Михайлов и научный руководитель АО «Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» Павел Стороженко – он зачитал на открытии приветствие вице-президента РАН, академика Сергея Чернышева, который назвал ИХТИ КНИТУ «источником важнейших научных направлений». В свою очередь Юрий Михайлов напомнил о необходимости уже сейчас думать о выпуске продукции «двойного назначения».

В программный комитет мероприятия вошли первые лица предприятий ВПК России. Это неслучайно, ведь на ведущих предприятиях отрасли работают тысячи выпускников КНИТУ, в том числе шесть выпускников только одного «спецфака», как называют ИХТИ, занимают сейчас посты генеральных директоров оборонных предприятий.

В их числе – выпускник КНИТУ, генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александр Лившиц. Более 30 процентов работников предприятия сегодня составляет молодежь, причем из 300 молодых специалистов ИТР 200 человек – выпускники КНИТУ.

О том, как важно сегодня омолаживать кадры ОПК, говорил практически каждый выступающий. Формат научной школы как раз позволил молодым ученым из вузов и НИИ со всей России узнать о новейших разработках ученых, повысить свою компетентность и завязать важные контакты.

О подготовке кадров для отрасли в КНИТУ заботятся уже с первого курса. По инициативе корпорации «Ростех» в ИХТИ КНИТУ реализуется образовательно-профессиональный трек «Ростех. Арсенал», об этом рассказала в своем приветствии директор по управлению персоналом Госкорпорации «Ростех» Юлия Цветкова. Туда зачисляют мотивированных, грамотных абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, которые получают дополнительную стипендию и социальные выплаты от работодателя, а также хорошие карьерные перспективы.

Мероприятие продлится до 13 декабря.