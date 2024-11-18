КНИТУ-КХТИ вошел в тройку лидеров по количеству перспективных российских стартапов

Фото предоставлено пресс-службой КНИТУ-КХТИ

Тридцать два наиболее перспективных студенческих стартапа КНИТУ-КХТИ вошли в рейтинг топ-1000 университетских стартапов 2024 года федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». По этому показателю Казанский технологический университет занял второе место среди всех вузов России. В пятерку лидеров вошли также ИТМО, МФТИ, КФУ и Томский политех.

При составлении рейтинга эксперты учитывали финансовые, кадровые и нормативно-правовые показатели каждого стартапа. Такой подход обычно используют для анализа бизнес-процессов — он позволяет выявить лидеров на самых ранних этапах.

«Приятно, что проекты студентов КНИТУ находят поддержку на федеральном уровне. Сегодня компетенции в области технологического предпринимательства стали одним из важных конкурентных факторов в профессиональном развитии молодежи, и это как раз сильная сторона нашего университета. Уверен, все идеи ребят будут реализованы, желаю им больших успехов», — отметил ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков.