КНИТУ-КХТИ, КАИ и КГЭУ объединились в консорциум

С 19 по 20 апреля на площадке Национальной библиотеки РТ ведущие инженерные вузы Казани провели объединенный молодежный карьерный форум «Шаг в профессию». Событие такого масштаба состоялось в Татарстане и Казани впервые – со студентами и выпускниками в эти дни вели прямой диалог представители более пятидесяти крупных промышленных предприятий нефтехимического, технического, технологического, инфокоммуникационного профилей.

Важнейшим итогом работы форума стало подписание соглашения о сотрудничестве трех ведущих технических университетов Татарстана в формате консорциума.

Исторический документ 20 апреля подписали врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, а также и.о. ректора КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева Тимур Алибаев.

«С подписания соглашения все только начинается, у нас впереди большой путь интеграции, – заявил Юрий Казаков. – Я уверен в успехе, ведь с учетом концентрации в Татарстане промышленных предприятий эффекты нашей коллаборации могут быть гораздо выше, чем в других регионах».

«Символично, что мы подписываем наше соглашение в завершение форума - нашего первого совместного мероприятия, - подчеркнул Тимур Алибаев. - Это залог того, что наши идеи всегда будут воплощаться в реальные дела, нужные нам, нашим студентам и индустриальным партнерам».

«Это исторический момент не только для наших вузов, но и в целом для республики, – с удовлетворением отметил Эдвард Абдуллазянов. – Это шаг, который консолидирует наши силы, чтобы идти вперед. У каждого из нас есть своя ниша, но мы обязательно найдем точки совместной работы и станем мощным образовательным кластером».

Соглашением предусмотрено полномасштабное взаимодействие университетов: проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований, разработка образовательных программ в соответствии с потребностями экономики, выпуск литературы, объединение библиотечных фондов и многое другое.