КНИТУ открывает программу двойных дипломов по машиностроению с вузом из Пекина

Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ

16 апреля состоялась церемония подписания соглашения о реализации программы двойных дипломов по направлению «Технологические машины и оборудование» совместно с Пекинским университетом химической технологии. Это уже второе направление подготовки, которое дает возможность студентам обучаться сразу в двух вузах. В 2022 году было подписано соглашение по направлению «Химическая технология», в рамках которого 14 студентов КНИТУ в сентябре 2023 года направились в Пекин для продолжения обучения в китайском вузе на 3-м и 4-м годах обучения. По завершении обучения участники проекта получают два диплома: российский и китайский.

Обучение в ПУХТ бесплатное, реализация программы проходит при поддержке промышленного партнёра КНИТУ, который обеспечивает студентов стипендией, берет на себя транспортные расходы, организует производственную практику на своих предприятиях и гарантирует трудоустройство выпускников.

«Россия является основным участником инициативы „Пояс и путь“, а дружба между китайским и российским народами имеет долгую историю. ПУХТ всегда придавал большое значение образовательным обменам и сотрудничеству с Россией», — отметил вице-президент Пекинского университета химической технологии профессор Ван Фэн.

В ответном выступлении проректор по учебной работе КНИТУ-КХТИ профессор Дильбар Султанова поблагодарила коллег за сотрудничество и новые возможности, предоставленные студентам КНИТУ-КХТИ. Студенты, обучающиеся по программе двойных дипломов, смогут получить образование, соответствующее международным стандартам, приобрести необходимые навыки и компетенции для успешной карьеры в области машиностроения, подчеркнула она.