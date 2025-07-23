КНИТУ-КХТИ и Томский госуниверситет создадут образовательный модуль по ИИ для химотрасли

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КНИТУ-КХТИ и Томский государственный университет создадут первый в России образовательный модуль по искусственному интеллекту, ориентированный на подготовку специалистов химической отрасли в российских вузах. Инициатива реализуется в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных, в который входят КНИТУ и ТГУ.

«В настоящее время в вузе проходит модернизация образовательной политики: мы меняем содержание образовательных программ в соответствии с запросами промышленных партнеров, а также их требованиями к выпускникам. Компании хотят иметь сильных специалистов, в том числе умеющих применять ИИ в науке, для повседневных задач и на производстве», – отметил директор по цифровым технологиям и административным сервисам КНИТУ Юрий Беркман.

Он добавил, что в ТГУ им продемонстрировали модуль по ИИ, который после доработок можно интегрировать в инженерные и социально-гуманитарные направления. Теперь общей задачей является разработка единого модуля-стандарта для ведущих направлений КНИТУ: «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование».

Также Юрий Викторович отметил, что в России пока нет единых стандартов применения ИИ для обучения студентов химических направлений – каждый вуз выбирает свой путь и свои решения.

Генеральный директор консорциума Вячеслав Гойко отметил, что вузы Консорциума Big Data одними из первых в стране внедряют модули по искусственному интеллекту в различные образовательные программы. По его словам, в ТГУ с нового учебного года ИИ-модуль появится сразу на шести факультетах, а следующим шагом станет разработка модуля для химиков, который позволит готовить специалистов, способных применять ИИ в химии, фармацевтике и материаловедении.

«Это запрос работодателей и критически важное условие для развития индустрии», – подчеркнул Гойко, отметив первенство КНИТУ и ТГУ в реализации модуля.

После создания и апробирования нового модуля возможно тиражирование этой практики в других университетах страны.