На днях в КНИТУ-КХТИ состоялся научно-промышленный форум «Новые материалы и инженерные пластики для медицины». Главным событием стало подписание соглашения о создании Консорциума.

Со стороны Казанского государственного медицинского университета документ подписал ректор Айрат Фаррахов, со стороны КНИТУ – проректор по научной работе Ильфар Гильмутдинов. К работе в Консорциуме готовы присоединиться университеты, НИИ и производители медицинских изделий.

Второй год подряд площадка КНИТУ-КХТИ собирает представителей Минпромторга России, университетов, научных организаций и предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нальчика и Томска. Соорганизатор форума – Институт медицинских материалов Минпромторга России.

Модератор форума, директор Института полимеров КНИТУ-КХТИ Ильдар Мусин, обозначил главную цель – способствовать развитию индустрии полимеров для медицины.

«Отрасль медицинских материалов сильно продвинулась в направлении технологического лидерства и импортонезависимости, – отметил проректор КНИТУ-КХТИ Ильфар Гильмутдинов. – В нашем университете это направление развивается в том числе в рамках стратегического проекта программы "Приоритет 2030"».

«У КГМУ открывается новая модель развития: мы не только сохраняем лидерство в подготовке врачей и научных кадров, но и участвуем в программах технологического лидерства страны, – подчеркнул ректор КГМУ Айрат Фаррахов. – Новые приборы и изделия для медицины очень востребованы, и кооперация с таким мощным университетом, как КНИТУ-КХТИ, будет способствовать созданию новых продуктов».