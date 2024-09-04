КНИТУ-КАИ вошел в глобальный рейтинг «Три миссии университета»

КНИТУ-КАИ вошел в VIII выпуск глобального рейтинга «Три миссии университета», сохранив свои позиции относительно прошлогодних показателей. В 2024 году в рейтинге присутствуют 2000 университетов из 112 стран, в том числе 152 участника из России. КНИТУ-КАИ (Kazan National Research Technical University – KAI) занимает 1201-1300-е место в глобальном рейтинге; 47-58-е по стране.

Как отмечают составители, в рейтинге впервые за восемь лет сменился лидер — первое место занял Массачусетский технологический институт (MIT), сместивший Гарвардский университет. Как объяснили составители рейтинга, это произошло благодаря росту показателей группы «образование».

МГУ им. М. В. Ломоносова занял 17-е место, это лучший показатель среди российских вузов; далее следует Санкт-Петербургский государственный университет (49-е место) и Московский физико-технический институт (54-е место).

Ассоциация составителей рейтингов сообщила об улучшении статистики по университетам стран БРИКС.

«Если проанализировать представленность вузов из расширенного списка стран БРИКС в рейтинге, налицо плавный рост доли: в 2021 году на вузы из БРИКС приходилось 26 % от всего списка, тогда как в 2023 году и в 2024 году — 29 %. Примечательно, что две трети лучших вузов БРИКС — 389 из 581 университета — расположены в двух странах, Китае и России», — сказано в аналитических материалах.

Полная версия материалов рейтинга доступна на многоязычном сайте MosIUR.

Отметим, что Московский международный рейтинг вузов — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчёты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

Формирование рейтинга инициировано Российским Союзом ректоров в соответствии с поручением Президента России В. В. Путина. Оператор рейтинга — Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР), членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры.

Пилотная версия Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» была опубликована в декабре 2017 года. Начиная с 2020 года рейтинг ежегодно публикуется в августе. Рейтинг успешно прошёл независимый аудит компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в глобальную сеть PwC.