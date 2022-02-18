КНИТУ-КАИ увеличивает набор на инженерные специальности

Университет двигается в сторону заявленного курса по программе «Приоритет 2030», в рамках которой увеличился набор на инженерные специальности.

В 2022 году увеличилось количество бюджетных мест для приема на укрупнённые группы специальностей: «Авиационная и ракетно-космическая техника» (с 76 до 110), «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии» (с 78 до 103), «Управление в технических системах» (с 75 до 100) и другие.

Подготовка по вышеперечисленным группам специальностей ведется преимущественно в интересах предприятий авиационной промышленности, среди которых основными являются компания «Тулпар», Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев», Казанский вертолетный завод и «Ростех» в рамках всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха».

В этом году количество бюджетных мест в КНИТУ-КАИ увеличилось до 1500, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Изменения коснулись как программ бакалавриата и специалитета, так и программ магистратуры. Абитуриенты КНИТУ-КАИ сами выбирали образовательные треки вуза для приёмной кампании.

Об этих и других изменениях поступления в вуз можно будет узнать на дне открытых дверей КНИТУ-КАИ, который пройдет в онлайн-формате в субботу, 20 февраля, в 11.00 (МСК) по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=hPUgdj4kgEc.