КНИТУ-КАИ создает технологию массового литья термопластов с формуемым заполнителем

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Коллектив инженеров Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ получил грант в размере 5 млн рублей на создание новой технологии литья термопластов с формуемым вспененным заполнителем.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» и финансируется по программе «Старт-1» Фонда содействия инновациям (ФСИ).

Университет сыграл ключевую роль в реализации проекта, поддержав на начальном этапе студенческую идею. Экосистема Передовой инженерной школы КАИ предоставила технологическое оборудование, материалы, цифровую экспертизу, поддержку в НИОКР, исследовательские методики и сопровождение оформления результатов интеллектуальной деятельности (РИД), а также обеспечила интеграцию с промышленностью Татарстана.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Эксперты отмечают, что новая технология может найти применение в производстве беспилотных авиационных систем, авиационных компонентов, автомобильных деталей, корпусов потребительских устройств и изделий для оборонной промышленности. Суммарный потенциал рынка в России оценивается примерно в 30 млрд рублей при среднем годовом росте около 9%.

Инженеры КАИ разрабатывают технологию литья термопластов с формуемым вспененным заполнителем для массового производства легких изделий с внутренним силовым каркасом. В качестве пилотного применения выбран спортивный инвентарь – ракетки для падел-тенниса, популярность которого в России растет.

По оценке разработчиков, импорт занимает 97% рынка ракеток стоимостью 100-150 млн рублей в год, а среднегодовой рост сегмента составляет около 60%. Новые изделия обещают быть сопоставимыми с зарубежными аналогами по упругости, но в 2–3 раза дешевле, что делает их доступными для профессиональных спортсменов, спортивных школ и компаний по аренде инвентаря.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Руководитель специального образовательного пространства Передовой инженерной школы КАИ «Технологическое моделирование» Евгений Пузырецкий пояснил, что новая технология устраняет ограничения предыдущего проекта коллектива, реализованного в 2024 году по гранту конкурса «Студенческий стартап». Тогда были разработаны композитные весла для профессиональной гребли, но массовое производство столкнулось с технологическими барьерами.

Он добавил, что технология «АПЕКС Композит», созданная совместно с КАИ, объединяет преимущества традиционного литья термопласта и методов вакуумной инфузии, контактного формования и использования препрегов, обеспечивая оптимальное соотношение массы и прочности при массовом производстве.

На следующем этапе проекта планируется разработка способа изготовления заполнителя и регистрация двух полезных моделей пресс-форм, что создаст предпосылки для масштабируемого серийного производства изделий.