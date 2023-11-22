КНИТУ-КАИ провел гала-концерт легендарной «Икариады»

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Феерично, зажигательно и искрометно прошел гала-концерт любимого всеми театралами фестиваля «Икариада». Событие имело двойную ценность: в 2023 году фестиваль возобновил работу после пятилетнего перерыва.

На XVII «Икариаду» было подано свыше 20 заявок от театральных коллективов из Москвы, Волгограда, Оренбурга, Красноярска, Брянска, Нижнего Новгорода, Казани и Ростова-на-Дону. В очный этап прошли 13 команд-участниц, включая 9 иногородних.

Жюри очного этапа – актрисы театра и кино Анастасия Балякина и Мария Осипова, член Союза театральных деятелей России Татьяна Лядова, актриса ленинградских театров Татьяна Корнишина и актер театра Тинчурина, лауреат республиканских и федеральных театральных премий Артем Пискунов – были поставлены перед непростой задачей – выявить самых талантливых конкурсантов.

А выбирать было из чего: классика и современность, парафразы на известные произведения и актуальные пьесы из жизни кол-центра, детективы и комедии, романтизм и театр абсурда, канонические приемы и смелое использование новых инструментов сценического воздействия – на «Икариаде – 2023» было все!

В итоге награды фестиваля были распределены следующим образом:

Гран-при взял СТЭМ Волгоградского государственного технического университета «Атас!».

Лауреатами 1-й степени стали команда «Театр «633» из Ростова-на-Дону и СТЭМ «Укус солнца» из Казани. Лауреатами 2-й и 3-й степеней признаны казанский студенческий театр «Наизнанку» и СТЭМ «Счастливый случай».

За лучшее художественное оформление награду получил СТЭМ КНИТУ-КАИ «Христофор Коламбур», за лучшую режиссерскую работу отмечена Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Театр «633»). Лучшая миниатюра, в том числе музыкально-ритмическая, оказалась у КНИТУ-КХТИ и их СТЭМа «Укус солнца», а «Счастливый случай» стал победителем в номинации за лучшую работу в жанре эксцентрики.

Награды за лучшую мужскую роль взял Айнур Тимергалиев (СТЭМ «Укус Солнца»), а за лучший актерский дуэт – Арина Смирнова и Василий Пашура (театр НИУ «Высшая Школа Экономики»). За лучшую литературную пародию был награжден студенческий театр «Наизнанку», за лучшую авторскую работу – СТЭМ «Атас». Надеждой фестиваля был признан творческий коллектив КНИТУ-КАИ «За 4-ой стеной».

Премия памяти Владимира Чуркина – одного из основателей «Икариады», руководителя студенческого клуба Казанского авиационного института 1950 — 1960-х годов – была присуждена актеру творческого коллектива Брянского госуниверситета Александру Михайловичу Дубровскому.

В рамках церемонии награждения участники фестиваля почтили память легенд «Икариады» — актера театра комедии и миниатюр, одного из ярчайших представителей СТЭМа КАИ, режиссера «Икариады» — Льва Гольца, артиста эстрады, конферансье, автора песен, руководителя СТЭМа КАИ 60-х, преподавателя Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства, организатора и бессменного председателя жюри фестиваля «Икариада» — Семена Каминского, лауреата республиканских конкурсов, продюсера творческого объединения «Звуки нашего времени», директора студенческого клуба КАИ с 1971 по 1988 гг., одного из основателей и директора всероссийского фестиваля студенческих театров малых форм «Икариада» — Владимира Чуркина. Доброго здоровья аплодисментами зал пожелал и второму сооснователю «Икариады» — педагогу, руководителю хора КАИ, заслуженному работнику культуры Республики Татарстан – Геннадию Торлупе.

Напомним, Всероссийский фестиваль студенческих театров малых форм «Икариада» памяти народного артиста СССР Аркадия Райкина – это молодежный проект КНИТУ-КАИ, который предоставляет широкой аудитории возможность познакомиться с театральным творчеством нового поколения. Почетными гостями фестиваля в разные годы становились Аркадий Арканов, Константин Райкин, Роман Карцев, Илья Рутберг, Юрий Стоянов, Илья Олейников, Михаил Грушевский. Всего в конкурсной программе фестиваля за его историю приняли участие свыше 200 творческих коллективов из более чем 30 городов России и стран ближнего зарубежья. Многие коллективы и исполнители в дальнейшем становились лауреатами национальных и международных творческих конкурсов.

В 2023 году «Икариада» возобновила свою работу после пятилетнего перерыва. Возрождению фестиваля во многом способствовала победа КНИТУ-КАИ в грантовом конкурсе среди вузов от «Росмолодежи». Так, на организацию и проведение Всероссийского фестиваля студенческих театров федеральным агентством было выделено 1,6 млн рублей.