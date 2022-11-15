КНИТУ-КАИ приглашает на День открытых дверей 20 ноября

20 ноября 2022 года в КНИТУ-КАИ пройдет День открытых дверей, заглянув на который школьникам будет легче определиться с поступлением и выбрать направление подготовки.

Как и все вузы страны, в начале месяца КНИТУ-КАИ опубликовал правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования, – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КАИ Ринат Шакирзянов. – Схема зачисления в вузы будет осуществляться по приоритетам, т.е. ребятам нужно определиться, каким специальностям они отдают наибольшее предпочтение, а какие варианты оставят про запас. Мой совет абитуриентам, не откладывать проработку стратегии поступления до сдачи ЕГЭ, и уже сейчас начать приглядываться к вузам и изучить, какие направления подготовки они предлагают.

На дне открытых дверей 20 ноября абитуриенты и их родители получат информацию об учебных планах и о том, что в целом ждет выпускника после вуза – стажировки, устройство по профессии, научная карьера. Тем, кто рассматривает университет с практичной стороны, подробнее расскажут о военном учебном центре, размере стипендии и времени в пути от общежития до корпусов.

Лучший способ понять, соответствует ли вуз вашим представлениям об университете мечты, — посетить его, познакомиться с преподавателями и кураторами программ, послушать открытые лекции, пройтись с экскурсией по лабораториям. Такую возможность КНИТУ-КАИ предоставляет всем желающим на дне открытых дверей.

20 ноября (воскресенье)

Время: 10.00 по МСК

Место: г. Казань, ул. Четаева, 18а, 8 здание КНИТУ-КАИ.

Регистрация.

Для тех, кто хочет посетить мероприятие дистанционно, будет доступна онлайн трансляция.

РЕКЛАМА. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ).