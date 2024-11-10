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КНИТУ-КАИ отметил 136-летие авиаконструктора Туполева
Руководство, преподаватели и студенты Казанского национального исследовательского технического университета почтили память легенды авиастроения, чье имя носит вуз. Накануне 136-летия Андрея Николаевича Туполева у третьего здания КНИТУ-КАИ состоялось традиционное возложение цветов к памятнику великому конструктору. В церемонии возложения цветов приняли участие руководители, сотрудники и студенты вуза.
Открывая торжественную часть, ректор Тимур Алибаев отметил, что КАИ уже более полувека носит имя легенды отечественного авиастроения. Руководитель университета рассказал об истории вуза и его связи со знаменитым конструктором, а также отметил большую роль авиастроителей настоящего и будущего в укреплении профильной отрасли машиностроения.
КНИТУ-КАИ традиционно широко отмечает день рождения великого авиаконструктора. Обширная программа, в которой задействованы все научно-образовательные подразделения университета, включает интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия. На протяжении минувшей недели в вузе и его филиалах проводились тематические квесты, викторины, чемпионат КНИТУ-КАИ по игре «Что? Где? Когда?», открытый чемпионат по интеллектуальным играм.
В Музее истории КАИ работает экспозиция, посвященная Туполеву. Научно-техническая библиотека имени Н. Г. Четаева организовала тематическую презентацию «Андрей Туполев — авиаконструктор, который делал красивые самолеты» в 1-м здании вуза и интерактивную выставку.
Завершится череда праздничных мероприятий 11 ноября — в актовом зале главного здания университета состоится кинопоказ короткометражного фильма «Туполев», а в Альметьевском филиале КНИТУ-КАИ пройдет посвященная Туполеву спартакиада.
Андрей Николаевич Туполев — академик АН СССР, Герой Труда, трижды Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Ленинской, четырех Сталинских и Государственной премии СССР. Под его руководством спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 уникальных перелетов.
С именем выдающегося авиаинженера связано становление и развитие отечественного самолетостроения. Общее дело Казанского авиастроительного завода, конструкторского бюро «Туполев» (ПАО «Туполев») и КНИТУ-КАИ, гордо носящих имя этого великого человека, связано исторически.
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