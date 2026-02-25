КНИТУ-КАИ подготовит более 100 специалистов по нейросетям

КНИТУ-КАИ реализует образовательную программу «Специалист по нейросетям» в рамках нового национального проекта «Кадры». Планируется подготовить более 100 слушателей.

Заявка вуза, направленная в Томский государственный университет — федерального оператора проекта «Активные меры содействия занятости», была одобрена. Образовательная программа реализуется в 2026 году.

Проректор по стратегическому развитию и экономике КНИТУ-КАИ Эльвир Якупов отметил, что университет будет вести профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованному направлению. К занятиям привлекут ведущих преподавателей вуза.

Программа ориентирована на отдельные категории граждан: лица предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком, неработающие матери с детьми до семи лет, люди с ограниченными возможностями здоровья, участники боевых действий, а также отдельные категории молодежи.

Директор Корпоративного института КНИТУ-КАИ Елена Багаева пояснила, что обучение для слушателей бесплатное. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Национальный проект «Кадры» стартовал в 2025 году. Его цель — удовлетворение потребностей экономики в специалистах через дополнительное вовлечение граждан в занятость и подготовку высококвалифицированных кадров с учетом демографической ситуации. Задача проекта — обеспечить качественную и оперативную подготовку сотрудников под запросы работодателей.