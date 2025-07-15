КНИТУ-КАИ и POZIS подписали новое соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров

Фото: пресс-служба АО «ПОЗиС»

POZIS (входит в Союз машиностроителей России) Госкорпорации Ростех и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Документ подписали генеральный директор POZIS, председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов и исполняющий обязанности ректора КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин.

Соглашение предусматривает совместные проекты в научно-производственной сфере и развитие сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных практико-ориентированных специалистов для машиностроительной отрасли. Стороны обсудили эти вопросы в рамках рабочего визита делегации КНИТУ-КАИ на производство компании POZIS.

«Мы заинтересованы в привлечении талантливой, мотивированной молодежи, уже обладающей серьезной теоретической базой. Многие выпускники КАИ, а их на нашем предприятии работает более 270 человек, уже доказали свою ценность. Уверены, что новое соглашение позволит привлечь еще больше перспективных молодых специалистов, готовых решать самые сложные производственные задачи», – отметил генеральный директор компании POZIS Радик Хасанов.

Фото: пресс-служба АО «ПОЗиС»

Ежегодно студенты КНИТУ-КАИ проходят производственную практику в POZIS. Благодаря профессионалам наставникам они получают возможность адаптироваться к реальным производственным условиям, оценить уровень своей компетенции и повысить ее в процессе обучения. Практические занятия будущих специалистов проходят на современном и инновационном производстве.

На заводе POZIS делегация КНИТУ-КАИ во главе с ректором ознакомилась с логистическим центром и холодильным производством, включая механизированный комплекс по изготовлению корпусов холодильных приборов. Также гостям были представлены перспективные образцы бытовых, специальных и медицинских холодильников.

Гендиректор POZIS, председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов вручил ректору КНИТУ-КАИ Кириллу Охоткину членский билет Союза машиностроителей России, что подчеркивает значимость вуза как ключевого партнера в подготовке инженерных кадров для машиностроительной отрасли.

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