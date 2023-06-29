КНИТУ-КАИ и Белорусский национальный технический университет подписали дорожную карту

На форуме регионов России и Беларуси ректоры российского и белорусского вузов утвердили план по развитию сотрудничества.

27 июня в Уфе стартовал международный форум регионов России и Беларуси. На его площадке состоялось подписание дорожной карты между Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева-КАИ и Белорусским национальным техническим университетом. В церемонии приняли участие ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев и ректору БНТУ Сергей Харитончик.

Подписанию важного стратегического документа двух вузов предшествовали более 20 взаимных визитов в рамках реализации Российско-Белорусского института новых технологий (2021 г.), проведение «Летнего университета», а также Соглашение о сотрудничестве (2019 г.) и переговоры ректоров, которые прошли 16 мая 2023 года в Минске.

«В течение десяти лет Форум является диалоговой площадкой по выработке механизмов по реализации договоренностей, способствующих развитию конкретных организаций, регионов. Благодаря ему нам удалось ускорить подписание Дорожной карты по развитию сотрудничества между Белорусским национальным техническим университетом и КНИТУ-КАИ», — отметил Тимур Алибаев.

Дорожная карта по приоритетным направлениям взаимодействия на 2023-2026 годы охватывает широкий круг тем и предусматривает реализацию образовательных программ с применением сетевой формы, проведение совместной научной-технической конференции, а также участие профессорско-преподавательского состава, обучающихся, аспирантов в научно-практических конференциях, форумах и семинарах в КНИТУ-КАИ и БНТУ. Научно-техническому сотрудничеству и кооперации вузов будут способствовать публикация совместных статей и развитие инновационной инфраструктуры. В 2024 году запланировано создание совместного инжинирингового центра аддитивных технологий и инженерии поверхности. Еще одно важное направление — участие студентов в олимпиадах и конкурсах, проводимых КНИТУ-КАИ и БНТУ, академические обмены, летние и зимние школы. Кроме того, для учащихся открываются творческие и спортивные площадки, фонды библиотек двух университетов.

На выставке, организованной в рамках форума, у стенда Республики Татарстан Тимур Алибаев презентовал Российско-Белорусское межвузовское сотрудничество на примере КНИТУ-КАИ и вузов Белоруссии. Экспозицию посетил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.