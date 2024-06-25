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В Татарстане запустили программу «Арсенал» для оборонных предприятий
В Татарстане запущена программа «Арсенал». Она предназначена для абитуриентов, которые планируют поступать на «оборонные» направления подготовки. Об этом сообщил ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Казаков на брифинге в Кабинете Министров РТ.
Программа разработана КНИТУ и госкорпорацией «Ростех».
«Это новый образовательно-профессиональный трек для 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса», – рассказал спикер.
Казаков добавил, что в университете есть «уникальные программы – единственные в России». Так, например, в этом году для магистрантов откроется специальность по производству и переработке полиолефинов.
Кроме того, в вузе действует программа двойных дипломов «Россия – Китай». «В этом году набираем две группы – химиков-технологов и механиков. Студенты обучаются два года в нашем университете и два года в Китае. Стипендия студентов составляет около 50 тыс. рублей», – отметил ректор КНИТУ.
По его словам, в этом году университет целенаправленно снизил прием абитуриентов по бакалавриату и специалитету на 261 место. При этом на 40 выросло число мест в магистратуре. «Это целенаправленная стратегия менеджмента вуза», – подчеркнул спикер.
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