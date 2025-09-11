Книгу Камиля Каримова «Безымянное письмо» представили в Литературном кафе в «Татмедиа»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Литературном кафе в «Татмедиа» прошла презентация новой книги народного писателя Татарстана Камиля Каримова «Исемсез хат» («Безымянное письмо»), увидевшей свет в Татарском книжном издательстве. В книге собраны воспоминания о выдающихся личностях.

Председатель Союза писателей РТ, народный писатель Ркаил Зайдулла напомнил, что книга ценна тем, что передает творческие портреты современников автора – исторических личностей.

«Очень важно писать о людях творчества так, какими ты их видел, знал при жизни – это нужно для истории. Камиль-абый умеет писать о человеке, а для этого надо любить, уважать людей. Автор так мастерски описывает своих героев, что они живо предстают перед нашими глазами. Мы тоскуем по ним, больно, что их уже нет, особенно тех, кто безвременно ушел от нас. Очень живые, интересные истории о знаменитом баянисте Рустеме Валееве, Ильхаме Шакирове», – поделился он.

Ркаил Зайдулла назвал своего коллегу по творческому цеху «по-настоящему народным писателем».

«Выход новой книги Камиля Каримова для меня всегда праздник. Его книги – это и юмор, и грустные воспоминания. Он по-настоящему народный писатель. Это не просто слова – он пишет по-народному, его книги с удовольствием читают и деревенские жители, и заводской рабочий, и философски настроенные люди. Потому что он не старается казаться умнее, чем он есть. А если начнет писать о любви, то и вовсе не оторваться», – сказал он.

Генеральный директор Татарского книжного издательства Рустам Галиуллин считает, что эта книга послужит энциклопедией для будущего поколения.

«В этом году Камиль-абый отмечает свой юбилей. И вот, первый праздник в год юбилея. Впереди еще будут разные встречи. Так совпало, что первая книга, которую я взял в руки как директор издательства, – его книга. Камиль-абый выпустил свою первую книгу как народный писатель – это дебют для нас обоих. Теплоты, исходящей от книг Камиля-абыя, не хватает нашему обществу, эта книга станет энциклопедией для будущего поколения. Камиль Каримов – автор, которого всегда читали, у него есть свои читатели, желаю ему еще много новых книг», – сказал он.

Писатель Вакиф Нуриев, поздравляя коллегу с выходом новой книги, поделился воспоминаниями о тех годах, когда они работали вместе.

«Мы 45 лет вместе. Каждую его книгу я жду с нетерпением, читаю с удовольствием. Пишет проникновенно, попадает в самое сердце. Каждое его предложение несет отдельную нагрузку. Там и юмор, и философия – это художественное произведение в полном смысле слова. Поздравляю с новой книгой!» – сказал Вакиф Нуруллин.

Зульфия Шавалиева