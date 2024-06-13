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Книги издательства из Татарстана стали лучшими на фестивале в Москве
Издательство «Заман» представило Татарстан на 10-м, юбилейном, книжном фестивале «Красная площадь», который прошел с 6 по 9 июня в Москве. По итогам выставки татарстанское издательство стало дипломантом конкурса «Лучшие книги года – 2023» в номинации «Лучшее издание о российских регионах». Награду вручили за книгу «Лихачевы. Жизнь как служение Отечеству», это же издание получило диплом победителя общероссийского конкурса «Лучшие книги года – 2023» от Союза журналистов России.
Как рассказали в издательстве, книги, представленные на выставке, получили также диплом книжной программы «Лучшие издания 2022–2023 гг., посвященные культуре и сохранению языков народов России». Награду присудили за произведение «Айвар Саттаров. Архитектурные зарисовки». Помимо этого, издательство завоевало спецдиплом за 2-х томное издание «Лихачевы. Жизнь как служение Отечеству» (авторы-составители Р. М. Нургалеева, Е. П. Ключевская).
Отдельно Духовное собрание мусульман России отметило дипломом книгу «Памятники исламской культуры в собрании Нацмузея РТ».
На данном мероприятии москвичам также презентовали книги Дины Хисамовой «В поисках героя эпохи. О монументальной скульптуре Татарстана». Они вызвали большой интерес среди жителей и гостей столицы, оставив множество положительных эмоций от встречи с читателями, коллегами, друзьями.
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