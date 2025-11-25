Книги и письма актанышских авторов отправят бойцам в зону СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В литературно-творческом объединении им. Суфияна Поварисова «Агидель дулкыннары» Актанышского района прошло очередное заседание. Его участники решили передать свои книги землякам, участвующим в специальной военной операции.

Писатели и поэты района уже не раз оказывали поддержку бойцам. В августе один из авторов перечислил часть гонорара в фонд «Мы вместе» на нужды военнослужащих.

Теперь на передовую отправят около двадцати книг – сборников стихов на татарском языке. Вместе с ними бойцам передадут письма и новые стихотворения.

Руководитель объединения Лилия Шайгарданова отметила, что к акции присоединились и те авторы, которые ранее не участвовали.

Участники встречи выразили надежду на скорейшее возвращение земляков домой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.