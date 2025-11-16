Книга «Якты юллар» об артистке Асие Харисовой вышла в свет

Фото: пресс-служба театра

Вышла в свет новая книга на татарском языке» «Якты юллар» («Светлые дороги»). Она рассказывает о жизненном и творческом пути заслуженной артистки Татарстана, лауреата премии имени Дамиры Кузаевой Асии Харисовой.

Это первое подобное издание, посвященное артистке. До этого публиковались статьи о театре в целом или написанные самими артистами. Автор книги – заслуженный работник культуры РТ Альфия Ситдикова, редактор-лауреат премии им. Г. Тукая Факиль Сафин.

В трудовой книжке Асии Харисовой есть только одна запись: в 1985 году после окончания Елабужского культурно-просветительского училища она была принята артисткой в Альметьевский государственный татарский драматический театр, и вот уже 40 лет верно служит зрителям, из них последние 15 лет – в качестве заведующей труппой.

Фото: пресс-служба театра

Популярную артистку, завоевавшую народную любовь, поздравили с юбилеем 15 ноября в Альметьевском театре. В этот вечер она исполнила на сцене роль Гульнур в комедии Ильгиза Зайниева «Ягодное лето».

По окончании спектакля Асию Харисову поздравили директор театра Фарида Исмагилова, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова, заместитель председателя Союза писателей Татарстана, руководитель Набережночелнинского отделения Факиль Сафин, автор книги Альфия Ситдикова, руководитель Альметьевского отделения Союза писателей РТ Равиль Сабыр, главный режиссер Альметьевского театра Сардар Тагировски, а также друзья.

Напомним, что в день рождения Асии Харисовой, 19 августа, юбилейный вечер прошел также в Актаныше, где ее поздравили земляки.