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Серия книг «Библиотека Казан Утлары» распродана общим тиражом в 60 тысяч книг
Серия карманных книг «Библиотека Казан Утлары» распродана шестидесятысячным тиражом, сообщили сегодня во время презентации книги Вахита Имамова «Кәнәфи» («Кресло») в «Татмедиа».
«Книжные презентации стали уже хорошей традицией. Вышла уже 27 книга серии "Библиотека Казан Утлары" и для татарской литературы это феномен. Общий тираж серии составляет 71 тыс. экземпляр, и 60 тыс. уже распродано. Это значит, что татарская литература есть, и ее читают», – сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
Повесть Имамова входит в серию карманных книг «Библиотека Казан Утлары». Как отметил Садыков, не каждый писатель имеет возможность печататься в рамках этой серии. Его произведения должны быть востребованы у татароязычного читателя.
Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла также подчеркнул особенность книжной серии. Глубокие произведения не пользуются большой популярностью у массового читателя, поэтому в тираж чаще всего попадает беллетристика.
«Книга повествует о 90-х годах прошлого века. В годы перестройки наряду со свободой слова, уважением к себе проявились такие качества, как произвол, нравственная распущенность. В своем произведении писатель описывает людей в условиях этой перестройки и показывает их нравственный облик», – гласит синопсис книги.
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