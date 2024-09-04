Книга «Танковый кулак России» поможет при поступлении в танковое училище

Новый альбом «Танковый кулак России», посвященный выпускникам Казанского танкового училища, станет учебным пособием для будущих абитуриентов. Об этом сообщил сегодня председатель исполкома ВОД «Союз танкистов России» Альберт Гималетдинов на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Фактически мы сформировали некое учебно-методическое пособие для наших ребят, которые на основании «Танкового кулака России» смогут в следующем году поступить в Казанское танковое училище. Надеемся, что наша книга в субъектах Российской Федерации станет настольным буклетом для поступления», — сказал он.

Спикер отметил, что только в Татарстане есть 15 кадетских училищ и много специализированных школ. В скором времени издание пополнит их библиотечные фонды. Также книга будет распространена и по другим военным училищам страны. Уже на следующей неделе альбом появится в крупных библиотеках Казани, далее планируется его распространение в регионах Поволжья.

Альбом «Танковый кулак России» вышел в свет в 2024 году тиражом 1 тыс. экземпляров. Его издание стало возможным благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Книга повествует об истории образования училища, о периодах царского времени, гражданской и Великой Отечественной войн, советского и современного периодов. Страницы издания рассказывают о жизни училища, присяге, традициях, об учебном процессе, о практических занятиях на танкодроме, семейных династиях танкистов. Отдельный раздел посвящен участникам и героям специальной военной операции.