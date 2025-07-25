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Общество 25 июля 2025 10:24

Книга Симоньян «В начале было Слово – в конце будет Цифра» поступит в продажу 31 июля

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Новый роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово – в конце будет Цифра» начнет поступать в книжные магазины по всей России с 31 июля. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на издательство АСТ.

«Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти 10 000 человек. Стартовый тираж "В начале было Слово – в конце будет Цифра" – 45 000 экземпляров», – отметили в пресс-службе издательства.

По сюжету, действие романа происходит через 60 лет и затрагивает тему конца света. Как уточняется, книга написана в соответствии с Библейскими пророчествами.

«Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без нее. Вот вы прочитайте – и определите», – сказала автор книги.

Она также подчеркнула, что все гонорары от продажи книг направляются на помощь людям.

#маргарита симоньян #литература
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