Книга о татарской кулинарии признана лучшей на 30-м İnternational Gourmand Awards

Книгу кулинарного писателя и телеведущего Сталика Ханкишиева «Земля, душа и еда татар» признали лучшей кулинарной книгой в мире на юбилейном 30-м İnternational Gourmand Awards в Эр-Рияде и вручили соответствующую премию.

В книге, созданной по заказу правительства РТ, отражены особенности татарской народной кухни, а также их национальные обычаи. Куратором проекта выступила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Безусловно, изданий, связанных с татарской кухней, много, но всегда хочется найти что-то новое, особенное, яркое. Таким событием в жизни республики стала эта книга» – рассказала Фазлеева.

Автор книги отметил, что успех на международном конкурсе является общей победой: «Для меня эта победа тем ценна, что она принадлежит не мне одному. Она принадлежат всему татарскому народу, который создал эту потрясающую, очень щедрую, яркую, достойную кухню».

Gourmand Awards – самая престижная всемирная премия в области кулинарной литературы, за которую каждый год сражаются представители более чем 200 стран. В мире литературы по кулинарии Признание от GourmandAwards расценивают аналогично Оскару в мире кино.