Книга из Казани «Спасенная красота» получила диплом «Архитектурного наследия» в Тюмени

В Тюмени прошел VII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие», организованный Союзом архитекторов России. Темой фестиваля нынешнего года стало «Архитектурное наследие и современный город: баланс между прошлым и будущим». Торжественная церемония закрытия и награждение победителей конкурсной программы состоялись 15 июня на площадке Дворца культуры «Нефтяник». В номинации «Лучшая книга об архитектурном наследии» дипломом Союза архитекторов России отмечено казанское издание «Спасённая красота. Инвестиции во благо!». Всего в данной номинации в 2024 году было подано 23 работы из Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ленинградской области, Волгограда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани.

«Побольше бы таких инвесторов!» — сказал руководитель отдела объектов и комплексов культуры ЗАО ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, член Союза московских архитекторов Николай Прянишников, вручая диплом за книгу директору Международного института культурного наследия Алине Булгаковой.

«Спасенная красота. Инвестиции во благо!» – издание, посвященное восстановлению значимых объектов культурного наследия в историческом центре Казани и Большому собранию изящных искусств ASG. Работа по восстановлению исторического центра города началась в 2012 году в рамках государственно-частного партнерства. Культурное наследие отражено в книге в самом широком смысле – это и архитектурные объекты, и живопись, и прикладное искусство. С целью ведения культурно-просветительской и научно-искусствоведческой деятельности в компании было создано специальное научное подразделение – Международный институт культурного наследия. Книга «Спасенная красота» охватывает деятельность широкого круга экспертов. Научным редактором издания стала помощник Раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова.

«Получилось достойное издание, которое действительно позиционирует Казань и нашу республику как территорию, где сохранение культурного наследия является одним из направлений государственной политики. Направление нашей деятельности, как и у любого научно-исследовательского института, комплексное – мы изучаем, атрибутируем, реставрируем и транслируем произведения искусства и информацию о них», – отметила автор-составитель издания, старший научный сотрудник МИКН и главный редактор журнала «Мир искусств» Светлана Бородина.

Значительная часть книги «Спасенная красота» посвящена истории реставрационной деятельности, которую ведут мастера-реставраторы, восстанавливая уникальные экспонаты, являющиеся частью Музея частных коллекций в Казани. На сегодня коллекция Большого собрания изящных искусств насчитывает более 7000 тысяч предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Архитектор-реставратор, куратор фестиваля Ирина Маркина высоко оценила работу по сохранению объектов культурного наследия в Казани. По ее словам, большая заслуга в этом принадлежит руководству Республики Татарстан.

Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» проводится ежегодно с целью привлечения внимания к актуальным вопросам сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды. Участниками и спикерами стали более 150 экспертов из России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Сербии, Испании. Деловая программа включала в себя порядка 40 различных мероприятий: всероссийская конференции с международным участием и круглые столы, панельные дискуссии и пленарные сессии, лекции и мастер-классы.

Фото предоставлены Международным институтом культурного наследия