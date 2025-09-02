«Книга – это дверь в весь мир»: фестиваль «Смены» в Нижнекамске объединил тысячи людей

В Нижнекамске в День республики в третий раз прошел Камский книжный фестиваль «Смены» — праздник, который собрал тысячи горожан. Сквер Лемаева превратился в культурный центр, где более 50 издательств представили свои книги, звучали лекции, проходили мастер-классы, выставки и перформансы.





Павильоны на фестивале развернули более 50 издательств

Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». На открытии фестиваля гостей поприветствовали руководитель службы по работе с госорганами по РТ СИБУРа Станислав Мартыненко, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин и руководитель исполкома НМР Радмир Беляев.

«Сегодня здесь проходит уникальный книжный фестиваль: можно пообщаться с сотрудниками книжных издательств, познакомиться с прекрасной выставкой, поучаствовать в мастер-классах. Фестиваль уже стал традицией для Нижнекамска, жители города искренне полюбили его. Давайте вместе поблагодарим компанию за такое замечательное мероприятие», – призвал нижнекамцев Радмир Беляев.

В рамках фестиваля более 50 издательств развернули свои павильоны в сквере Лемаева. Среди участников: «Абрикобукс», «Альпина», «Арт Волхонка», «Белая ворона/Albus corvus», «Карьера Пресс», «Компасгид», «Лайвбук», Музей современного искусства «Гараж», «МИФ», «Настя и Никита», «Полынь», «Редкая птица», «Розовый жираф», «Татарское книжное издательство», «Татмедиа», «Юлбасма», Ad Marginem, A+A, книжные магазины «Иначе говоря», «Смена» и другие.

Настя Тамбовцева из московского издательства «Ad Marginem» отметила интерес нижнекамцев к книгам. Она подчеркнула, что на фестиваль часто идут всей семьей, и каждый находит издание по душе – от энциклопедии татарской кухни до манги и детективов.

«Люди часто берут иллюстрированные детские книги, книги по искусству, по истории. Для нас очень важно приезжать в маленькие города – люди узнают что-то новое, то, что никогда не увидят в сетевых магазинах. Тем более здесь мы можем рассказать о книге буквально все», – рассказала сотрудница издательства.

Книги на любой вкус

На фестиваль пришли люди разных возрастов. Вадиму Реимову 17 лет, он будущий выпускник, его интересовали конкретные издания.

«Я люблю альбомы художников, книги по истории. Вообще обожаю читать. Такой фестиваль очень нужен городу, чтобы мы, сидя в телефонах, не забывали о книгах», – поделился школьник.

Возле соседней витрины выбирала книги пожилая чета.

«Жена присмотрела себе кулинарную книгу, а я больше люблю фантастику. Здесь очень хороший выбор», – похвалил книжную ярмарку пенсионер Владимир Трифонов.

Александр Чадейкин специально пришел на лекцию о японской анимации, которую читала японист Юлия Магера.

«Мне кажется, это в целом ценное явление – проводить лекции на массовую аудиторию. На такие темы, как аниме, в нашем городе услышишь нечасто. Я каждый год стараюсь ходить на фестиваль, чтобы узнать что-то новое и встретить единомышленников», - отметил он.

Фестиваль объединил музыку, театр, науку

Своеобразным художественным центром фестиваля стала выставка скетчей «Мы солнце встречаем в пути». Авторы работ – художницы Гузель Гарипова и Лиля Косолапова – делали зарисовки, путешествуя по городам Татарстана.

Также на Камском книжном фестивале «Смены» представили первый детский иллюстрированный путеводитель «Привет, Татарстан!», создаваемый при поддержке Фонда «Институт развития городов РТ». Издание рассказывает о том, как сегодня развиваются города и малые поселения республики и какую роль в этом играют современные общественные пространства.

Кроме того, в сквере работал стенд проекта «Дог-френдли Татарстан», на котором помимо тематических книг были приготовлены лакомства для четвероногих посетителей фестиваля и миски с водой.

Программа фестиваля включила в себя шахматный турнир «Шахматный разворот», экскурсии по стрит-арту, созданному в рамках арт-программы «КАМ-ОН». Лекции о японской литературе соседствовали с дискуссиями об общественных пространствах и искусственном интеллекте. А в центре молодежных инициатив «Ковер» композитор Александр Зайцев провел музыкальный воркшоп.

«Книга для нас – это дверь в весь мир. Она не замыкается на людях, которые просто любят читать. Поэтому фестиваль всегда включает в себя что-то из соседних дисциплин: музыку, театр, науку. Лекция об аниме – это такой же полноценный культурный код, как и дискуссия о классической литературе», – объяснил многогранность фестиваля его организатор Кирилл Маевский.

«Детям очень понравилось»

По традиции на фестивале была организована детская программа. Мастер-классы «Смена. Дети» вызвали море восторгов у юных посетителей. В павильоне, похожем на сказочный замок – его создала студия предметного дизайна qullar специально для фестиваля – девочки и мальчики делали короны, как символы приключений, воздушные фигуры ярких обитателей камских вод, придумывали собственный парк мечты и мастерили капитанские журналы.

«Я каждый год бываю здесь. Очень здорово! Люблю книги, особенно серию про Кейти», - поделилась маленькая участница Дина Ахметгалиева.

«Любые городские мероприятия, нацеленные на детей, очень важны. Мы всегда ждем этот фестиваль, в этот раз отслеживали регистрацию, чтобы успеть записаться. Вся наша семья любит читать. Книги расширяют кругозор и очень полезны для мозга», – считает мама другой девочки Наталья Фадеева.

Здесь же под руководством настоящих архитекторов дети строили мост по эскизам Леонардо да Винчи. Рината Исмаилова привела сюда шестилетнюю Раяну и восьмилетнего Наргиза, до этого они успели побывать на воркшопе «Кукла на заводе».

«Большое спасибо за такой интересный мастер-класс. Детям очень понравилось самим создавать кукол. Для развития детям – то, что нужно. Можно дома самим так делать, что-то дополнить, – пояснила Рината.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»