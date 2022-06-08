Книга «Эшелон на Самарканд» стала самой читаемой в Нацбиблиотеке РТ

Национальная библиотека Татарстана составила топ-3 самых читаемых книг. Об этом в прямом эфире проекта «Объясняем.Республика Татарстан» рассказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Чаще всего в библиотеке берут следующие произведения: «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной, «Дори витает в облаках» Эбби Ханлон и стихи «Белый ангел» Рифата Салаха.

«„Дори витает в облаках“ — это сказочная повесть про девочку Дори, которая мечтает. Наверное, нам всем, не только детям, но и взрослым, иногда необходимо помечтать. Она говорит о том, что, мечтая, мы делаем мир лучше и при этом сами становимся лучше», — отметила Юлия Агдамова.

Она напомнила, что во всех библиотеках республики действует Единый читательский билет, который можно оформить в любой библиотеке.