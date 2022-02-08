«Книга Бытия. Ветхий Завет» стала самой популярной аудиокнигой о духовности у россиян

В 2021 году первое место в рейтинге духовной литературы в России заняла «Книга Бытия. Ветхий Завет» в аудиоформате. Это следует из исследования, которое для РИА Новости провела одна из интернет-платформ электронных книг и литературы в аудиоформате.

Второе и третье места заняли аудиокниги «Библия. Новый завет» и мистический роман оперной певицы, писательницы и педагога Конкордии Антаровой «Две жизни»

Бестселлер «Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему» буддийского монаха Йонге Мингьюр Ринпоче занял четвертую строчку, а пятое место досталось произведению «Беседы с Богом. Необычный диалог» представителя движения нью-эйдж Нила Дональда Уолша.

Кроме того, в список самых популярных аудиокниг вошли сборник «Несвятые святые и другие рассказы» митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), бестселлер «Книга радости» Дугласа Абрамса, который представляет собой запись диалога Далай-ламы XIV и скончавшегося недавно англиканского архиепископа Кейптаунского Десмонда Туту, лауреата Нобелевской премии мира, а также ряд других работ.

В исследовании отмечается, что за прошедший год продажи духовной литературы в России увеличились практически на 30%. Это свидетельствует о растущем интересе людей к религии и духовной сфере жизни в связи с пандемией коронавируса и другими испытаниями последних лет.