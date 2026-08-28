Книга-альбом об уникальных архивах архитектора Чумакова вышла в Свияжске

На острове-граде Свияжск состоялась презентация выставки и книги-альбома, посвященных жизни и наследию выдающегося архитектора, реставратора и коллекционера Владимира Чумакова. Его многолетний труд по документальной фотофиксации острова стал основой для масштабного возрождения Свияжска, сообщает «Зеленодольская правда».

Согласно информации от газеты, Владимир Чумаков стоял у истоков архитектурной реставрации острова в 1950–1970-е годы. Его наследие – тысячи фотографий, запечатлевших старинные улицы, дома, фрески и храмы в их первозданном или разрушенном виде. Долгие годы архивы хранились в семье, но теперь стали достоянием общественности. Выход книги приурочен к юбилейному году Чумакова и предваряет десятилетие включения Успенского собора и монастыря Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2027 году.

Исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Зульфия Хафизова отметила, что снимки Чумакова сыграли решающую роль в новейшей истории острова. По ее словам, когда при поддержке Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова началась работа по возрождению острова, фотографии очень помогли специалистам. Семья реставратора безвозмездно передала в фонды Национального музея РТ около 10 тыс. исторических предметов.

Согласно сообщению, сын архитектора Федор Чумаков вспоминает, что страсть отца к коллекционированию превратила их дом в настоящую реставрационную мастерскую. По его словам, Свияжск был главным источником вдохновения отца. Известный татарстанский архитектор Герман Бакулин с теплотой вспоминает годы учебы и помощь наставника, который передал ему фотографии и вселил дух поиска.

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин подчеркнул, что Чумаков фиксировал реальность дотошно, как историк, понимая ценность своих материалов для будущих поколений. Сегодня при работе над улучшением Свияжска специалисты неизменно обращаются к его архивам. Книга-альбом и выставка в Музее истории Свияжска позволяют увидеть утраченный и вновь обретенный Свияжск через объектив человека, посвятившего ему жизнь.