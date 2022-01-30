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Ру Тат
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Политика
30 января 2022  10:12

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

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Сегодня утром КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Пуск совершен из провинции Чагандо, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.

«Наши военные отслеживают <...> соответствующие перемещения в КНДР», — цитирует издание заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В связи с этим Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созовет экстренное заседание Совета нацбезопасности.

Помимо южнокорейской стороны, информацию о запуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии. Как позже рассказал генсек Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, вероятно, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.

«Согласно нашим прогнозам, была запущена одна баллистическая ракета, она упала вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море. К настоящему моменту мы не получали информации о возникновении ущерба в связи с произошедшим», — заявил он.

Данный пуск стал уже седьмым с начала 2022 года. Так, в январе КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.

#КНДР #запуск ракеты
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