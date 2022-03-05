КНДР выпустила как минимум один снаряд в сторону Японского моря

КНДР совершила пуск по меньшей мере одной ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает береговая охрана Японии.

Предположительно, была запущена баллистическая ракета. В связи с этим береговая охрана призывает все суда, находящиеся в районе предполагаемого места падения, не приближаться к возможным обломкам и обращаться к властям.

Информацию о снаряде подтверждает и Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Об этом со ссылкой на распространенное текстовое сообщение сообщает Yonhap.