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Ру Тат
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Происшествия
5 марта 2022  04:34

КНДР выпустила как минимум один снаряд в сторону Японского моря

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КНДР совершила пуск по меньшей мере одной ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает береговая охрана Японии.

Предположительно, была запущена баллистическая ракета. В связи с этим береговая охрана призывает все суда, находящиеся в районе предполагаемого места падения, не приближаться к возможным обломкам и обращаться к властям.

Информацию о снаряде подтверждает и Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Об этом со ссылкой на распространенное текстовое сообщение сообщает Yonhap.

#северная корея #запуск ракеты
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