КНДР поблагодарила РФ за готовность помочь при ликвидации последствий наводнения

Председатель госдел КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Президента России Владимира Путина за готовность оказать помощь в ликвидации последствий наводнения, случившегося на севере страны. Об этом передает РИА Новости.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, ТПК, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность Президенту Владимиру Владимировичу Путину и Правительству РФ», — сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отметил, что, если во время восстановительных мероприятий понадобится помощь, он обратится к «самым искренним друзьям» — к России.

Из-за мощных ливней в конце июля на севере КНДР произошло наводнение, оказались подтоплены более 4 тысяч домов и сельхозугодья. Путин выразил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с последствиями наводнений на северо-западе страны