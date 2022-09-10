КНДР грозит «автоматически» запустить ядерные боеголовки в случае убийства Ким Чен Ына

Северная Корея готова использовать ядерное оружие в случае необходимости, один из возможных поводов, который может это спровоцировать, – нападение других государств на руководство страны. Подчеркивается, что в случае убийства председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына ядерные боеголовки «будут выпущены автоматически».

«В случае, если предполагается ядерное или неядерное нападение неприятельских сил на руководство государства и командование ядерными силами государства», — цитируют «Известия» заявление, опубликованное на сайте северокорейского информагентства ЦТАК.

Также ответный ядерный удар власти страны пообещали в случае применения в отношении КНДР ядерного или другого оружия массового уничтожения и атаки на важные стратегические объекты страны.

Накануне КНДР официально провозгласила себя ядерным государством и заявила, что может самостоятельно принимать решения о применении ядерного оружия.