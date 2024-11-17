Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кнайсль заявила, что бизнесы в Австрии банкротятся из-за отказа от российского газа
В Австрии наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса. А причина тому - отказ от поставок газа из России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль пишет РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в последнее время в стране фиксируют высокие цены на энергию. Причем, по ее словам, инфляция в стране растет в том числе из-за дорогих энергоресурсов. Для многих домохозяйств высокие ценники на энергию стало дополнительным бременем, отмечает Кнайсль.
Ранее австрийская компания OMV сообщала, что дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» завершилось в ее пользу. По решению суда фирме из Австрии должны выплатить 230 млн евро, а также проценты и издержки. Как добавили в фирме, может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с «Газпром экспортом», вплоть до прекращения поступления российского газа. Однако в «Газпроме» сообщили, что прокачка голубого топлива в Европу продолжается.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»