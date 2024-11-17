Кнайсль заявила, что бизнесы в Австрии банкротятся из-за отказа от российского газа

В Австрии наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса. А причина тому - отказ от поставок газа из России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль пишет РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в последнее время в стране фиксируют высокие цены на энергию. Причем, по ее словам, инфляция в стране растет в том числе из-за дорогих энергоресурсов. Для многих домохозяйств высокие ценники на энергию стало дополнительным бременем, отмечает Кнайсль.

Ранее австрийская компания OMV сообщала, что дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» завершилось в ее пользу. По решению суда фирме из Австрии должны выплатить 230 млн евро, а также проценты и издержки. Как добавили в фирме, может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с «Газпром экспортом», вплоть до прекращения поступления российского газа. Однако в «Газпроме» сообщили, что прокачка голубого топлива в Европу продолжается.