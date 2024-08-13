То, что Германия разрешила использовать военную технику немецкого производства в Курской области, демонстрирует, что руководство ФРГ совершенно не понимает российское общество. Об этом сказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

Она отметила, что вид немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость — история и память о предках, особенно период Второй мировой войны, играют огромную роль в жизни российских граждан, в каждом населенном пункте страны есть памятник павшим.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — подчеркнула Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

Издание Bild сообщало, что во время нападения ВСУ на Курскую область в российском регионе было замечено как минимум три немецких боевых машины пехоты Marder. Глава Комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер попытался оправдать использование ВСУ немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие становится украинским.