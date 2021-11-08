Руководитель «Э-моции» объяснила, почему студия не продает билеты на спектакли

За пять лет работы казанская творческая инклюзивная студия «Э-моция» создала семь авторских спектаклей. Один онлайн-спектакль был поставлен во время пандемии. Об этом рассказала руководитель инклюзивной студии Инесса Клюкина на вебинаре для жителей Приволжского федерального округа, посвященном вопросам инклюзивного общения и обеспечения доступной среды.

«В театре „Э-моция“ выступают люди с инвалидностью и без нее старше 18 лет. Онлайн-спектакль нами был создан во время пандемии, его можно посмотреть в соцсетях. Это небольшой спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского „Телефон“. Он очень смешной, забавный, одновременно детский и взрослый», — заметила она.

Спикер напомнила, что в 2019 году студия «Э-моция» была признана лучшим добровольческим проектом форума «Доброволец России». При этом она подчеркнула, что творческий коллектив принципиально не продает билеты на свои спектакли.

«В обществе принято считать, что людям с инвалидностью нужно помогать. Почему мы не продаем билеты? Потому что мы хотим перевернуть модель, которая сложилась на протяжении ряда лет. Из нее следует, что люди с инвалидностью не могут сами что-то создавать и быть благодарителями», — объяснила Клюкина.

По словам руководителя студии, участвующие в ее работе педагоги годы работали на волонтерских началах. Лишь в последнее время их труд стал частично оплачиваться за счет грантов. Все спектакли создаются силами огромного количества людей — волонтеров и при этом профессионалов своего дела. Это художники по костюмам, дизайнеры полиграфии, фотографы, визажисты, парикмахеры.

Глава инклюзивной студии «Э-моция» поведала о том, как с детства мечтала стать актрисой. В 18 лет она пошла на тренинг личностного роста, где познакомилась с наставницей, вместе с которой работала «над сменой установок в своей голове» целых три года. В результате Инесса решилась на серьезную операцию и теперь может самостоятельно передвигаться в ортопедической обуви и с помощью трости. С тех пор изменилось качество ее жизни. А потом Клюкина стал финалисткой конкурса «Жемчужина Татарстана».

«Это конкурс, спустя два года после которого родилась „Э-моция“. Меня пригласили работать во Дворец культуры. Сначала наш театр был просто кружком при ДК», — уточнила спикер.

Инесса Клюкина вместе с коллегами по творческому цеху полтора года назад собрала «Сообщество особых театров в России», чтобы жители страны на одной платформе могли найти инклюзивные театры в своих городах. В таких творческих коллективах работают люди с инвалидностью.

Участники вебинара в онлайн-режиме рассмотрели вопросы, посвященные нормативной базе, морально-этическим и психологическим аспектам общения с людьми с инвалидностью, а также обсудили рекомендации по решению тотального теста «Доступная среда», который состоится 3 декабря.