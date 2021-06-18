Ключи от счастья: «Татнефть» поддерживает студенческие семьи

Удержать в регионе талантливую молодежь

Самым приятным моментом встречи стало вручение ключей от комнаты в новом общежитии первой студенческой семейной паре АГНИ. Ринат Тазиев и Карина Тимирьянова сыграли свадьбу 28 мая, а теперь «Татнефть» предоставила им жилье в студенческом кампусе.

«Поздравляю вас, пусть эта квартира принесет вам счастье!» — пожелал Азат Ягафаров. Он преподнес молодоженам еще один подарок от «Татнефти» — большой телевизор.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Ринат приехал в Альметьевск из Елабуги, а Карина из Краснокамского района Башкортостана. Молодые люди в восторге от своего первого семейного жилья и планируют связать свою жизнь с Альметьевском, который соединил их судьбы.

«Мы рады, что Компания «Татнефть» помогает молодым семьям, предоставляет такие комфортабельные условия для жизни. Спасибо большое», — отметили Ринат и Карина.

«Растет хорошее, здоровое молодое поколение, — поделился впечатлениями от встречи Азат Ягафаров. — Мы надеемся, что они получат хорошее образование и придут на предприятия «Татнефти» и мы получим высококлассных специалистов».

Он добавил, что «Татнефть» создает все условия для того, чтобы талантливая молодежь после окончания вуза оставалась в регионе. Это и создание новых рабочих мест, и материальное стимулирование, и социальное развитие населенных пунктов, где живут и работают нефтяники.

Кампус мирового уровня

Тем временем строительство кампуса АГНИ идет полным ходом. К осени планируется к сдаче научно-исследовательский корпус, далее будут возведены учебно-лабораторный корпус, спортивный комплекс, жилой квартал. Об этом Азату Ягафарову рассказал и. о. ректора института Александр Дьяконов.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

С впечатлений о кампусе началась и беседа со студенческим активом. Азат Ягафаров выразил восхищение тем, что успел посмотреть. «Это мировой уровень! — оценил он увиденное. — Я объездил весь мир, видел эти кампусы, у нас ничуть не хуже, даже лучше».

Он отметил, что для обучения, развития, проживания здесь созданы все условия. «Татнефть» прилагает максимум усилий, чтобы предоставить молодежи самые широкие возможности для самореализации.

«В принятии ключевых решений человек незаменим»

Затем началось живое общение, когда студенты могли задать вопросы топ-менеджеру «Татнефти», а он им. Молодежь спрашивала Азата Ягафарова о самых ярких впечатлениях его студенческой юности, о предпочтениях в чтении, планах на будущее, советах тем, кто хочет стать успешным.

Будущих нефтяников интересовало, не останутся ли они без работы из-за стремительно развивающихся цифровых технологий. Топ-менеджер Компании ответил, что какие-то профессии перестанут быть востребованными, но появятся новые специальности и новые рабочие места. В нефтяной же отрасли роль человека останется решающей. Стратегия, бизнес-­аналитика, принятие ключевых решений — во всех этих направлениях человек незаменим. Да и в производственных процессах при всем богатстве и разнообразии цифровых инструментов все останется под контролем человека.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

На вопрос о перспективах «Татнефти» Азат Ягафаров рассказал, что Компания поддерживает стабильную добычу нефти, реализует масштабные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии, а также активно развивает зарубежные проекты — в Казахстане, Туркменистане и других странах. «Потенциал у Компании большой», — подытожил заместитель генерального директора.