Ключевые события празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдут в мае

Главные события в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдут на территории республики в текущем мае. Они будут интегрированы в общий план, включающий в себя 150 отдельных событий. Об этом на брифинге с журналистами рассказал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке со стороны Президента РФ Владимира Путина празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией вышло на федеральный уровень. Во многих регионах страны заработали соответствующие оргкомитеты по подготовке мероприятий.

«Зная об этом, мы старались интегрировать наши основные мероприятия, которые будут проходить 21 мая. Это и форум KazanSummit, это заседание группы „Россия — Исламский мир“, форум религиозных деятелей, праздник „Изге Болгар жыены“ и многие другие», — отметил Шайхразиев.

Он добавил, что, несмотря на высокую концентрацию знаковых событий именно в мае, ивенты в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией будут проходить на протяжении всего 2022 года.

«Два плана празднований — федерального и республиканского уровней — мы интегрировали в единый план. Это 71 пункт федерального плана и 79 пунктов республиканского плана. Они расписаны по месяцам», — пояснил спикер.