Ключевой темой X форума молодых предпринимателей стран ОИС станут креативные индустрии

С 14 по 18 мая 2024 года в Казани пройдет X форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества традиционно в рамках ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Ключевой его темой станут креативные индустрии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«На форуме молодых предпринимателей стран ОИС мы традиционно знакомимся с важными проектами малого и среднего предпринимательства. Будут определены лучшие работы, которые получают призы. В этом году в заявочной кампании рассматривались более 150 стартапов из 45 стран. Это говорит о том, что Россия открыта для всех и готова сотрудничать с государствами с разных континентов. Основной темой станут креативные индустрии, приглашены ряд специлистов высокого уровня, которые будут работать с участниками. Для них пройдут лекции, спич-сессии и многое другое», — рассказал спикер.

Он пояснил, что за всю историю проведения форума молодых предпринимателей стран ОИС в нем приняли участие более 1 тыс. представителей из 55 стран, а сумма привлеченных инвестиций превысила 2 млн долларов.

«Форум молодых предпринимателей стран ОИС — это уникальная площадка для стартапов, где можно представить свои проекты, встретиться с инвесторами и получить инвестиции. В этом году для участия в форуме было выбрано 30 молодых предпринимателей из 17 стран», — пояснил генеральный директор Евразийского центра молодежного форума ОИС Рафик Исмаилов.

Самыми популярными тематиками для проектов форума стали зеленая энергетика и региональный туризм, добавил он.

При этом для участия приглашались уже действующие бизнесы. Программа форума стартует уже 14 мая, а завершится она представлением проектов финалистов, рассказала директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова.

«У участников будет возможность поучаствовать в общей коллаборации, где они смогут погрузиться в татарстанскую среду. Им будут заданы кейсы по развитию пространств в нашей республике. Так мы выясним, как креативные предприниматели могут повлиять на развитие национальных культурных традиций, а также осовременить их», — отметила она.