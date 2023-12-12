Ключевой градостроительный резерв города открывается для застройщиков

В Казани прошел Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Он проводился уже в третий раз и показал себя в качестве открытой площадки, где организован диалог между мэрией города Казани, архитекторами-профессионалами международного уровня и людьми в раскрытии тем будущего Казани. В прошлом году лучшей градостроительной концепцией II архитектурно-строительного форума «Казаныш» была признана «Восточная Дуга».

В этом году, девелоперам, чиновникам, архитектурному сообществу и общественности представлены уже готовые проекты комплексной жилой застройки на 4,5 млн. кв. м. Концепция, работа над которой велась более 10 лет перешла в стадию реализации. На форуме мэру города Казани Ильсуру Метшину был презентован масштабный макет комплексного развития территорий, отражающего планы по развитию восточной части Казани, на площади более 10 тысяч гектар.

По мнению экспертов форума, столь большой объем площадок, подготовленных для строительства, и как следствие, большой объем ввода в эксплуатацию жилья позволит преломить ситуацию и стабилизировать цены на жильё. Они отмечают, что в условиях дефицита строительных площадок сложились две негативные тенденции, первая рост цен более 30% в год, вторая проблема неконтролируемого строительства за пределами Казани и как следствие транспортные сложности. Новые качественные проекты развития территорий внутри Казани призваны решить эти проблемы.

Директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов:

«Мы предложили вниманию участников детально проработанную градостроительную концепцию освоения восточной части Казани, это итоги 10-летней работы. Проекты сегодня находятся на заключительной стадии утверждения. Это проекты планировок с конкретными показателями. Следующий этап – это передача земель под застройку девелоперам. Сегодня, качество проектов застройщиков значительно выросло – это отмечают все эксперты форума, но нельзя перекладывать на них обязанности градостроителей. Застройщикам нужно предлагать проработанные с градостроительной точки зрения площадки, на которых они, используя свои ресурсы, создадут готовый продукт – жилой комплекс. Чтобы избежать градостроительных ошибок, в будущем исправить которые бывает очень сложно, мы, инвестируя свои средства, компетенции и опыт, выступили в качестве связующего звена. Взяли на себя определенный блок работы по подготовке участков земли под застройку, учитывая в этой работе интересы всех сторон: и девелоперов, и будущих жителей, и властей города. Мы ставим перед собой цель сделать экономически целесообразные и социально ориентированные, комфортные для города проекты, чтобы территории сбалансированно развивались, реализуемые на них проекты приносили налоги в бюджет, горожане имели возможность улучшить свои жилищные условия, проекты работали на повышение потенциала города и привлечение инвестиций в его развитие.»

В 2022 году проект развития восточной части Казани был признан лучшей градостроительной концепцией II архитектурно-строительного форума «Казаныш». ГК ASG invest была награждена дипломом за всестороннюю аналитику и комплексный подход.

В 2023 году была проделана большая работа по детализации проектных решений, в частности совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Казани, подробно отработаны этапы освоения, «увязки» со строительством транспортных магистралей, инженерных сетей и социальных объектов. Ключевыми подходами в развитии «Восточной дуги» стали полицентричность и баланс функций.

Так, наряду с комплексной жилищной застройкой, которая полностью обеспечена всей необходимой и социальной инфраструктурой и объектами обслуживания около 300 га земли отведено под индустриальные парки и общественно-деловые «ядра», где планируется построить более 1 млн 600 тысяч кв. метров производственно-складской коммерческой недвижимости и создать более 78 тысяч рабочих мест.

На форуме также презентовали проект комплексного развития территории «Забулачье», в историческом центре Казани. Комплексное освоение территории, находящейся в границах улиц Нариманова, Г. Камала, М. Межлаука, предполагает строительство жилья бизнес-класса, коммерческих объектов, развитие пешеходных маршрутов, восстановление объектов культурного наследия.

Директор по развитию территорий группы ASG invest Ринат Аисов:

«Сегодня территория «Забулачье» ещё не раскрыла свой огромный потенциал, чтобы трансформироваться из несколько «депрессивной» территории в настоящий центр в туристическом, и, конечно, в жилом значении. В результате освоения территории в центре Казани преобразится вся зона – заполнятся пустыри, появятся новые пешеходные связи. Кроме того, на этой территории расположен ряд культурных объектов, сохранение которых является еще одним из направлений нашей работы. Некоторые из них находятся в процессе реставрации, но все они будут вовлечены в оборот, став туристическими магнитами».