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Происшествия
24 января 2023  13:43
Елена Саляхова

Клыки африканского льва оказались в числе необычных товаров ввозимых в Татарстан

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Рассказывая про ввоз нестандартных товаров из-за границы, начальник татарстанской таможни Марат Гараев отметил, что такие случаи на таможне в Татарстане встречаются не часто. Сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ начальник таможни отчитался об итогах работы службы за 2022 год.

«Ввоз костей и клыков африканского льва фактически был единственным случаем ввоза необычных товаров из-за границы. Раньше люди достаточно часто привозили золотые изделия. Но подобные случаи сошли на нет, благодаря проводимой профилактике среди населения», – отметил Марат Гараев.

Кроме того, несколько раз среди ввозимых товаров сотрудники таможни находили химическое оружие. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

#татарстанская таможня #оружие
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