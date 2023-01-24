Клыки африканского льва оказались в числе необычных товаров ввозимых в Татарстан

Рассказывая про ввоз нестандартных товаров из-за границы, начальник татарстанской таможни Марат Гараев отметил, что такие случаи на таможне в Татарстане встречаются не часто. Сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ начальник таможни отчитался об итогах работы службы за 2022 год.

«Ввоз костей и клыков африканского льва фактически был единственным случаем ввоза необычных товаров из-за границы. Раньше люди достаточно часто привозили золотые изделия. Но подобные случаи сошли на нет, благодаря проводимой профилактике среди населения», – отметил Марат Гараев.

Кроме того, несколько раз среди ввозимых товаров сотрудники таможни находили химическое оружие. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.