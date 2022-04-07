Клубы РПЛ со следующего сезона будут получать от лиги не менее полумиллиарда рублей

Клубы Российской Премьер-лиги, начиная с сезона 2022/23 будут получать от лиги не менее 550 миллионов рублей. Об этом сообщает Metaratings.

Согласно исследованию, доходы российских клубов, выступающих в высшем футбольном дивизионе, могут вырасти в несколько раз, благодаря новым контрактам от реализаций ТВ-, нейминг- и беттинг-прав. Оценочная цифра минимальных выплат для каждого клуба Премьер-лиги будет составлять от 550 миллионов рублей.

Стоит отметить, что распределение доходов останется на прежнем уровне лишь при условии, что в следующем сезоне в РПЛ останется 16 клубов.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания поместила президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова в список россиян, попавших под санкции.