Клубы из России могут вернуть в следующем сезоне в еврокубки

Клубы из России могут вернуть в еврокубки уже в следующем сезоне. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в последние дни активизировались переговоры между РФС и УЕФА.

Обсуждается вариант, при котором российские клубы могут попасть в еврокубки уже в сезоне 2025/26. Однако вероятность такого исхода считается низкой.

По информации источника, наиболее прогнозируемым является вариант, при котором первыми к официальным турнирам будут допущены женские и юношеские команды.