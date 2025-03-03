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На главную ТИ-Спорт 3 марта 2025 19:19

Клубы из России могут вернуть в следующем сезоне в еврокубки

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Клубы из России могут вернуть в еврокубки уже в следующем сезоне. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в последние дни активизировались переговоры между РФС и УЕФА.

Обсуждается вариант, при котором российские клубы могут попасть в еврокубки уже в сезоне 2025/26. Однако вероятность такого исхода считается низкой.

По информации источника, наиболее прогнозируемым является вариант, при котором первыми к официальным турнирам будут допущены женские и юношеские команды.

#футбол #спорт
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