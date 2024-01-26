Клуб «Волга»: Татарстанцы ожидают развития передовых научно-производственных технологий

Развитие науки и вовлечение в эту сферу молодых ученых обсудили эксперты на заседании клуба «Волга» в Казани. В Татарстане 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития. В связи с этим большинство татарстанцев ожидают развития передовых научно-производственных технологий. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провела АНО «Диалог Регионы» в РТ, рассказал руководитель обособленного подразделения этой организации Марсель Гильмеев.

«Большинство участников опроса ждут развития автомобильной и авиационной промышленности. Некоторые даже ответили, что ожидают разработку легкового автомобиля на ПАО “КАМАЗ”. Ожидают также создание условий для молодых ученых, строительство лабораторий, инвестиций в развитие инфраструктуры для реализации различных научных разработок», – сообщил эксперт.

Более того, татарстанцы гордятся научными достижениями в области химии и нефтехимии, авиа- и машиностроения, геологии и исторической науки. Кроме того, респонденты достаточно высоко оценивают создание новых технологий, лабораторий, передовых инженерных школ, строительство общежитий, увеличение доли молодых ученых.

Отдельный пункт опроса был посвящен роли национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Гильмеева, большинство жителей республики знают, что научные результаты связаны в том числе с его реализацией.

«Реализация этого нацпроекта не охватывает все население. Но высокие оценки позволяют нам судить о том, что люди хорошо относятся к достижениям, которые сейчас есть в республике», – констатировал спикер.

Сегодня заниматься наукой и научной деятельностью почетно и авторитетно. Согласно опросам россиян, так считают около 59% респондентов, добавил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. «США по отношению к России ввели режим санкций и жестких ограничений. Это позволит восстановить былые научные достижения и сделать их еще лучше», – убежден парламентарий.

Сейчас у России есть уникальная возможность построить собственную систему образования и познания на личной когнитивной парадигме, отметил руководитель исследовательской группы «Лабораториум РК 39», критик и публицист Сергей Переслегин. «Думаю, что мы будем пользоваться этим шансом», – сказал он.

Внимание и поддержка государства к науке самая максимальная, несмотря на все сложности в геополитической ситуации, заявил завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев.

«И нацпроект “Наука и университеты” тому подтверждение. Поддерживаются фундаментальные исследования, развивается взаимодействие, направленное на прикладные исследования, реализуются программы по поддержке молодых ученых. И у молодых ученых есть желание сделать что-то полезное для общества», – подчеркнул он.