Клуб «Волга»: «Даже если завтра солнце не взойдет, социальное пособие будет выплачено»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Около 70% татарстанцев высоко оценивают оказание медпомощи в республике

Татарстанцы видят Россию в будущем как социальное государство, великую и благоустроенную страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, который был проведен во всех регионах РФ, рассказал руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

Он добавил, что в рамках проекта «Татарстан – республика достижений» был также проведен опрос, посвященный теме здравоохранения. Его результаты показали, что 66% татарстанцев достаточно высоко оценивают оказание медицинской помощи в республике.

Марсель Гильмеев: «Положительные изменения, которые происходят в Татарстане, непосредственно связаны с национальным проектом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Индекс составил 6,5 балла из 10. В первую очередь люди максимально удовлетворены тем, что в Татарстане проводятся высокотехнологичные операции, строятся, ремонтируются и оснащаются современным оборудованием медицинские учреждения. В том числе речь идет о строительстве ФАПов. Высоко оценивают то, что медицинские работники повышают свою квалификацию», – сообщил спикер.

Кроме того, жители республики знают о реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. «Они неплохо осведомлены о том, что положительные изменения, которые происходят в Татарстане, непосредственно связаны с национальным проектом», – отметил Гильмеев.

Лейла Фазлеева: «Сегодня мы говорим об увеличения продолжительности жизни, снижении смертности населения от заболеваний, которые показывали всегда высокий уровень» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«От государства ожидают – значит, государству доверяют»

Национальные проекты, федеральные и республиканские программы реализуются в Татарстане в полном объеме, заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. «Все это для людей и во имя людей», – подчеркнула она.

Вице-премьер заверила, что в республике продолжатся инфраструктурные изменения, строительство школ и детсадов, строительство и ремонт объектов культуры. Стоит ожидать, по ее мнению, развития некоммерческого сектора, поскольку «общественные организации проявляют интерес к реализации инициатив вместе с государством».

«Сегодня мы говорим об увеличении продолжительности жизни, снижении смертности населения от заболеваний, которые всегда показывали высокий уровень. Это один из показателей состояния государства. В районах появились библиотеки и клубы. А доступность и качество – это два критерия, которые говорят об изменении системы в государстве в положительную сторону. Колоссальный интерес у жителей к программе “Парки и скверы”», – сказала Фазлеева.

Спикер заметила, что татарстанцы позитивно откликаются на эти изменения. Кроме того, изменения произошли и в ожиданиях населения. «От государства ждут. Но если мы говорим, что от государства ожидают, значит, государству доверяют. Значит, люди видят, что качественные изменения точно зависят от государства», – констатировала вице-премьер.

Айрат Фаррахов напомнил, что гарантия социальных обязательств заложена в Конституции России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рассматривая бюджет, Госдума оставляет основную сумму на социальные обязательства»

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов напомнил, что гарантия социальных обязательств заложена в Конституции России. «Рассматривая каждый год бюджет, Госдума всегда оставляет основную сумму на социальные обязательства. Эта сумма не подлежит уменьшению, она ежегодно индексируется. И при любой ситуации она будет выплачена. Например, за счет Фонда национального благосостояния, за счет кредитов. Это не обсуждается. Даже если завтра солнце не взойдет, социальное пособие будет выплачено, доведено по принципу справедливости», – заявил он.

По мнению парламентария, социальные обязательства – это главная и фундаментальная основа любого государства, которое хочет быть устойчивым на многие годы. Пенсии, заработная плата, бесплатное здравоохранение и обучение – это обязательства государства, подчеркнул он.

«Сегодня Россия защищает свой суверенитет, поэтому вынуждена наращивать расходы на оборону. Но мы видим, что в нынешней политической ситуации наша экономика растет. Уже скоро мы начнем формирование бюджета на ближайшие три года. И первыми будут социальные расходы, и только потом от оставшейся суммы и прогноза доходов будут формироваться расходы на оборону», – сказал Фаррахов.

Он также назвал позитивные результаты от реализации национальных проектов – повышение продолжительности и качества жизни населения, строительство жилья, рост экономики, развитие малого и среднего предпринимательства.

Максим Топилин: «В прошлом году реальные заработные платы выросли более чем на 7%. Сейчас низкая безработица и дефицит кадров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это шанс перейти к экономике высоких зарплат»

Депутат Госдумы Максим Топилин согласился с другими экспертами в том, что Россия всегда выполняет обязательства, которые касаются граждан. «Это не только пенсии, стипендии, заработная плата, но и системы здравоохранения, образования, социальной защиты», – уточнил он.

Несмотря на сложную политическую ситуацию, связанную с санкциями и изменениями логистических процессов, социальные обязательства исполняются, подчеркнул парламентарий.

«Более того, они увеличиваются как минимум в меру инфляции. В прошлом году реальные заработные платы выросли более чем на 7%. Сейчас низкая безработица и дефицит кадров. И по экономическим законам это подталкивает зарплаты вверх. Это шанс перейти к экономике высоких зарплат. Все приходит со временем, с экономическим ростом, который сейчас происходит», – заметил он.

Депутат убежден, что в дальнейшем эти процессы будут продолжаться, сопровождаясь ростом производительности труда. «Мы помним, что было в конце 1990-х – начале 2000-х годов, какой был уровень безработицы. Сейчас такого нет», – сказал он.

Алина Гималтдинова: «Я как мама двоих детей могу сказать, что ухудшений точно нет. Но некоторые люди не умеют ценить, что имеют» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди, стоящие во главе государства и регионов, понимают, куда нужно двигаться»

В Татарстане повышается доступность услуг благодаря развитию цифровизации, заявила блогер, член Общественного совета при Минмолодежи РТ, доверенное лицо Владимира Путина на выборах Президента РФ Алина Гималтдинова.

«Я как мама двоих детей могу сказать, что ухудшений точно нет. Но некоторые люди не умеют ценить, что имеют. У меня в подписчиках большое количество мам. В течение двух лет многие молодые семьи уезжали в другие страны. Но они вернулись и все говорят одно: “Как хорошо в Казани”. Там ребенок заболел, и сразу огромное количество проблем, нужны деньги, чтобы просто пройти консультацию. Детские сады и уровень образования намного ниже», – поделилась спикер.

Максим Топилин добавил к этому, что власти России постоянно ищут какие-то решения, чтобы помочь населению. «Те, кто знаком со структурой исполнительной и законодательной власти в Европе, скажут, что они так быстро на запросы общества не реагируют. Они могут это бесконечно обсуждать», – отметил он.

По мнению депутата, единство федеральной и региональных властей – конкурентное преимущество России. «Мы видим проблемы, которые есть. И федеральная, и региональные власти работают на одну цель. Люди, которые стоят во главе государства и регионов, понимают, куда нужно двигаться, какие задачи нужно решать. А не просто демократия ради того, чтобы поговорить и подискутировать», – заключил он.